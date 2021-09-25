Голикова: средняя пенсия по старости неработающего пенсионера вырастет до 18 521 рубля

В 2022 году среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит 18 521 рубль, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии.

Голикова подчеркнула, что с 1 февраля 2022 года размер ежемесячных денежных выплат отдельным категориям россиян проиндексируют на 5,8%. При этом в 2023 и 2024 годах выплаты увеличатся на 4%. Это коснется примерно 14,5 млн россиян.

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Ранее такую же сумму назвал глава минтруда Антон Котяков. По его словам, социальные пенсии в следующем году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Также министр назвал размеры средней пенсии в 2023 и 2024 годах — 19 477 руб. и 20 469 руб. соответственно.