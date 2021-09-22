Социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7%

Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков заявил, что индексация страховых пенсий в следующем году составит 5,9%.

В 2022 году среднегодовой размер страховой пенсии составит 18 521 рубль, в 2023-м неработающие пенсионеры будут ежемесячно получать 19 477 рублей, в 2024-м – 20 469, сообщает РИА «Новости».

Котяков подчеркнул, что в индексация страховой пенсии по старости проводится на уровне выше годовой инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, она достигнет отметки 5,8%. Таким образом, планируемая индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета на уровне 5,9%.

Размер пенсий по старости в этом году составляет 16 789 рублей, они были проиндексированы на 6,3%.