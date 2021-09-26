На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 26 сентября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 26 сентября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
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18.09.2018 87485
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 203-208 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-45, км 95-124 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, нанесение дорожной разметки;
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 0-36 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, нанесение дорожной разметки.