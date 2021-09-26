В Ленобласти пройдет Чемпионат мира по пахоте – впервые в России

Россия и Ленинградская область впервые примут Чемпионат мира по пахоте, который пройдет на полях племенного завода «Приневское».
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24.09.2021 143
В состязании примут участие около 30 команд лучших пахарей мира.
Россию представит механизатор Александр Дерюгин – победитель отборочного этапа, прошедшего в Мордовии, многократный чемпион Ленинградской области, призер всероссийских соревнований.