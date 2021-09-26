Поджигатель уничтожил иномарку недалеко от Лемболово

По информации ivbg.ru, 25 сентября около 03:00 в полицию Всеволожского района сообщили о горящем автомобиле в садоводстве Аист, расположенном недалеко от Лемболово.

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Возле одного из дачных участков на 11-й аллее горел Hyundai Tucson, принадлежащий 59-летней жительнице Санкт-Петербурге. Автомобиль сгорел полностью и восстановлению не подлежит.

Установлено, что был совершен поджог. Поджигатель также бросил стеклянную бутылку в лобовое стекло припаркованного рядом Nissan X-Trail с номерами Тверской области.

По факту умышленного уничтожения имущества путем поджога возбуждено уголовное дело.