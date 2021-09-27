Биолог Баранова рассказала о факторах, повышающих риск смерти от COVID-19

Биолог также назвала и другие факторы, которые могут спровоцировать тяжелое течение болезни или даже смерть.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о том, какие факторы могут статьи причиной тяжелого протекания болезни, вызванной новым коронавирусом.

Первый среди таких факторов — генетический. По словам специалиста, в ходе недавнего исследования ученые перечислили гены, из-за которых, по-видимому, люди могут переносить болезнь тяжелее. Один из них также усиливает вероятность развития неврологических осложнений.

Также врачи давно говорят о том, что различные хронические заболевания являются фактором риска при заболевании коронавирусом.

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Наконец, Анча Баранова назвала такую проблему, как внутрибольничные инфекции — которые пациент может получить в больнице уже после госпитализации с COVID-19. По словам врача, такие ситуации не редкость.