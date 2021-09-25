В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости коронавируса из-за непривитых

В России может произойти новый подъем заболеваемости COVID-19 из-за невакцинированных граждан, об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести», – отметил он в беседе с ТАСС.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости зафиксирован в 36 регионах России, при этом оснований для введения локдауна в стране нет. Также она отметила, что чем больше привито в регионе, тем меньше интенсивность роста.
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25.09.2021 126