В лидерах причин опозданий — пробки и проблемы с общественным транспортом.

По информации сервиса поиска работы SuperJob, был проведен опрос показывающий, как у петербуржцев обстоят дела с дисциплиной.

Опрос показал, что:

73% — никогда не опаздывают на работу;

16% — опаздывают несколько раз в году;

5% — опаздывают несколько раз в месяц;

10% — несколько раз в неделю.

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Отмечается, что основными причинами опоздания стали пробки и проблемы с общественным транспортом (32% и 34%). Также петербуржцы задерживались из-за 8% — семейных обязанностей, еще 6% винят во всём сон.