В лидерах причин опозданий — пробки и проблемы с общественным транспортом.
По информации сервиса поиска работы SuperJob, был проведен опрос показывающий, как у петербуржцев обстоят дела с дисциплиной.
Опрос показал, что:
- 73% — никогда не опаздывают на работу;
- 16% — опаздывают несколько раз в году;
- 5% — опаздывают несколько раз в месяц;
- 10% — несколько раз в неделю.
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25.09.2021 114
Отмечается, что основными причинами опоздания стали пробки и проблемы с общественным транспортом (32% и 34%). Также петербуржцы задерживались из-за 8% — семейных обязанностей, еще 6% винят во всём сон.