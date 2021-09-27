В Сочи завершился фестиваль «Кинотавр»

Главный приз 32-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр» получил фильм «Море волнуется раз» режиссера Николая Хомерики, лучшими актером и актрисой были признаны Павел Деревянко и Ольга Бодрова.

РИА Новости слова Николая Хомерики. — Для меня это очень важная награда, спасибо вам … Не всем он «заходит», и я рад, что «зашел» вам, — цитируетслова Николая Хомерики.

Картина «Море волнуется раз» рассказывает о Коле и Саше, которые прячутся от всех в старом домике посреди леса. Их идиллию нарушают ночные кошмары. Разобраться в своих чувствах молодым людям помогает другая супружеская пара, живущая по соседству. Награду Хомерики вручили президент «Кинотавра» Александр Роднянский и председатель жюри основного конкурса Чулпан Хаматова.

— 32-й фестиваль останется в истории фестивалем, на котором призы получили именно эти картины, а главный приз унес фильм «Море волнуется раз» Николая Хомерики. Я уверен, что для огромного количества кинематографистов это стимул, это невероятно важно. Понятно, что фильм замечен, он вошел в число 15 картин, которые стали программой одного из самых сильных конкурсов «Кинотавра». Про них написала пресса, они вызвали интерес зрителей, которые их посмотрят, ими заинтересовались стриминговые платформы — это уже немало, — сказал Роднянский.

Он также поблагодарил всех создателей фильмов конкурсной программы, отметив, что все 15 картин были интересными, и конкурс сохранял интригу до последнего дня.

Павел Деревянко, сыгравший в фильме «Подельники», получил «Приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль». Награду за лучшую женскую роль получила Ольга Бодрова, сыгравшая в картине «Море волнуется раз».

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Владимир Мункуев, снявший фильм «Нуучча», удостоился награды за лучшую режиссуру.

— Это очень важно, спасибо большое. Когда я задумал этот фильм, я сам себя как-то внутренне постоянно одергивал. Потом, когда я написал сценарий, дал почитать своим друзьям, они сказали мне, что это круто, но спросили, не боюсь ли я. Ребята, давайте не бояться, — сказал Мункуев, получая награду.

Победителем зрительского голосования на «Кинотавре» стал фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», который набрал 8,7 баллов из 10.

Крупнейший российский фестиваль «Кинотавр» проходил в Сочи с 18 по 25 сентября в формате делового форума.