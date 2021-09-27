В Сочи завершился фестиваль «Кинотавр»

Главный приз 32-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр» получил фильм «Море волнуется раз» режиссера Николая Хомерики, лучшими актером и актрисой были признаны Павел Деревянко и Ольга Бодрова.
Картина «Море волнуется раз» рассказывает о Коле и Саше, которые прячутся от всех в старом домике посреди леса. Их идиллию нарушают ночные кошмары. Разобраться в своих чувствах молодым людям помогает другая супружеская пара, живущая по соседству. Награду Хомерики вручили президент «Кинотавра» Александр Роднянский и председатель жюри основного конкурса Чулпан Хаматова.
Он также поблагодарил всех создателей фильмов конкурсной программы, отметив, что все 15 картин были интересными, и конкурс сохранял интригу до последнего дня.
Павел Деревянко, сыгравший в фильме «Подельники», получил «Приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль». Награду за лучшую женскую роль получила Ольга Бодрова, сыгравшая в картине «Море волнуется раз».
Владимир Мункуев, снявший фильм «Нуучча», удостоился награды за лучшую режиссуру.
Победителем зрительского голосования на «Кинотавре» стал фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», который набрал 8,7 баллов из 10.
Крупнейший российский фестиваль «Кинотавр» проходил в Сочи с 18 по 25 сентября в формате делового форума.