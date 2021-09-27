В Минфине задумались о новой схеме реформы накопительных пенсий

Минфин поддержал идею перехода «замороженной» накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную стандартизированную схему (НПО).

Сейчас концепция дорабатывается. Как пишет издание, не определены стимулы для добровольного перехода граждан в новую систему, налоговые вычеты и софинансирование. По мнению экспертов «Коммерсанта», именно объем этих стимулов будет принципиальным для успеха перезапуска ОПС.

Источники издания на пенсионном рынке и в правительстве поделились информацией, что 24 сентября у министра финансов России Антона Силуанова состоялось совещание по вопросам накопительной компоненты ОПС и добровольных пенсионных программ.

Было поддержано введение системы гарантирования прав участников добровольных программ , а также отказ от учета при определении налоговой базы для взимания НДФЛ с пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи.

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Минфин согласовал на концепцию трансформации «замороженного» с 2014 года накопительного компонента ОПС в стандартизированную схему НПО с едиными правилами.