В Пулково не пропустили посылку в Ирак с килограммом янтарных украшений

Их владелец, отправляя посылку в Ирак, решил схитрить, указав в декларации только 15 украшений из перемещаемых 135.
Об этом рассказали пресс-службе Северо-Западной таможни в понедельник, 27 сентября. В одном из почтовых отправлений таможенники нашли крупную партию украшений из янтарного камня.
В документах отправитель указал свой товар как пояс и пуговицы из пластика, а в графе количество указал 10 и 5 штук. На самом деле в посылке перемещались 135 изделий из янтаря, общим весом около одного килограмма.
В итоге янтарные изделия были изъяты для определения их стоимости, а также возбуждено дело об административном правонарушении.
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