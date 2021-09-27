Суд отклонил апелляцию по делу историка Соколова

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката историка Олега Соколова, жестоко расправившегося со своей аспиранткой и,по совместительству, возлюбленной Анастасией Ещенко.

Однако в приговоре все-таки есть одно изменение — уничтожить патроны и оружие, из которого стрелял историк. Все остальные доводы адвоката суд не признал, срок Соколова остался прежним — 12,5 лет.

Сам Соколов в ходе заседания суда в понедельник, 27 сентября был довольно эмоционален:

«Неужели вам не стыдно, это не суд… Если я потерял голову, то только потому, что не мог стерпеть оскорбления в адрес моих крошек, я очень, очень их люблю», — сказал осужденный.

Олега Соколова приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В СИЗО он находился с ноября 2019-го.