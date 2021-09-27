В Выборгском районе захоронили останки 19 красноармейцев

Торжественно-траурная церемония по захоронению останков советских воинов состоялась в поселке Барышево Выборгского района. Имена героически павших установить не удалось.

Останки 19 бойцов и командиров Красной Армии были обнаружены поисковыми отрядами «Карельский вал» и «Группа Безымянная» в 2020-2021 годах, сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.

Как сообщил глава администрации Гончаровского муниципального образования Андрей Симонов, этой осенью запланированы еще две церемонии захоронения останков красноармейцев, найденных на территории поселения. Мероприятия состоятся на братской могиле в районе садоводства «Сампо» и воинском захоронении в поселке Кузьминское.

«Мы предаем земле останки воинов 21 и 23 армий Ленинградского фронта, погибших при подготовке форсирования реки Вуокса в 1944 году. Тогда солдаты на полях сражений не были погребены, сегодня — обретают покой, война для них, наконец-то, закончилась. К сожалению, имен установить не удалось», — рассказал главный специалист областного комитета по молодежной политике Герман Сакс.