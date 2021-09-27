Регоператор Ленобласти поддержал участников Всероссийской акции «Экодежурный по стране»

В понедельник, 27 сентября, в рамках экологического воспитания школьников проходит Всероссийская акция «Экодежурный по стране!».
В Ленобласти участников акции поддержал региональный оператор по обращению с отходами в 47 регионе — были организованы вывоз и утилизация раздельно собранных отходов. А также рассказали школьникам об актуальных экологических привычках и их значении в новой системе обращения с отходами.
Напомним, что регоператор по обращению с отходами Ленобласти реализует проект раздельного сбора отходов с декабря 2020 года. За девять месяцев я в переработку было направлено 274 тонны стекла и 58 тонн пластика.
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20.09.2021 177