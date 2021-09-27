Росгидромет рассказал, какой будет грядущая зима в России

Температура предстоящей зимой на большей части территории России будет в пределах нормы, об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

Температура зимой 2021–2022 годов ожидается теплее, чем обычно бывает на севере Сибири, Урала и в Якутии. В остальных регионах страны, по прогнозам, температура воздуха зимой будет в пределах нормы.

В октябре средняя месячная температура выше нормы прогнозируется на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Уральского и Сибирского ФО, на большей части Якутии.

В ноябре температура воздуха в Северо-Западном федеральном округе и в северной половине азиатской территории страны ожидается ниже прошлогодних показателей.

В декабре средняя температура ниже нормы прогнозируется на большей части Приволжского федерального округа, на юге Уральского федерального округа и в юго-западных и центральных районах Сибирского федерального округа.

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В январе выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на севере Сибирского федерального округа и на западе Якутии. Средняя температура ниже нормы прогнозируется на Чукотке и на побережье Охотского моря. Выше, чем в январе 2021 года, средняя температура воздуха ожидается на большей части Уральского федерального округа и на западе Сибирского федерального округа.

В феврале выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается на западе Центрального и Северо-Западного федеральных округов, на севере Якутии. Последний месяц зимы ожидается теплее прошлогоднего на большей части территории России. В большинстве регионов Дальневосточного федерального округа – холоднее.