В Выборге около мусорки нашли выброшенные коробки с вакциной от гриппа

Сообщение о том, что около мусорки в Выборге нашли несколько коробок от препаратов для вакцин от гриппа, появилось в одном из городских пабликов.

Фото: instagram.com/vyborggo

Местные жители сообщают, что коробки выброшены в районе второго пляжа. Есть ли внутри лекарства, по фотографиям оценить сложно. В комментариях предположили, что у препаратов истек срок годности, но и в этом случае необходимо их правильно утилизировать.

Ранее мы сообщали, что в Ломоносовском районе ищут водителя «Камаза», сбросившего в реку гору мусора.