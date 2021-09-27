В Ломоносовском районе ищут водителя «Камаза», сбросившего в реку гору мусора

Росприроднадзор по Ленобласти заинтересовался кадрами, на которых неизвестный сбросил кучу строительного мусора в Старопетергофский канал.
На не слишком чистоплотного и сознательного мужчину пожаловались жители деревни Узигонты Ломоносовского района. Момент выгрузки из автомобиля строительного мусора они сняли на видео. Позже кадры оказались в распоряжении Росприроднадзора.
Как отметили в ведомстве, искать водителя грузовика намерены с помощью ГИБДД.
В действиях лиц усматривается несоблюдение требований к охране водного объекта, а также нарушение требований при обращении с отходами. После получения сведений будет вынесено процессуальное решение, — рассказали в ведомстве.
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