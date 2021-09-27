В Ломоносовском районе ищут водителя «Камаза», сбросившего в реку гору мусора

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Мусор
Фото: РОСПРИРОДНАДЗОР

Росприроднадзор по Ленобласти заинтересовался кадрами, на которых неизвестный сбросил кучу строительного мусора в Старопетергофский канал.

На не слишком чистоплотного и сознательного мужчину пожаловались жители деревни Узигонты Ломоносовского района. Момент выгрузки из автомобиля строительного мусора они сняли на видео. Позже кадры оказались в распоряжении Росприроднадзора.

Как отметили в ведомстве, искать водителя грузовика намерены с помощью ГИБДД.

В действиях лиц усматривается несоблюдение требований к охране водного объекта, а также нарушение требований при обращении с отходами. После получения сведений будет вынесено процессуальное решение, — рассказали в ведомстве.
Вам будет интересно
В Ломоносовском районе ищут водителя "Камаза", сбросившего в реку гору мусора росприродндзор, незаконная свалка, Ломоносовский район, Ленобласть
Виновники незаконной свалки в Ленобласти выдали себя выброшенной документацией
Жители деревни Орово Всеволожского района пожаловались на нелегальную свалку в  Госэконадзор. Специалистам удалось не только утилизировать опасный мусор, но и...
03.09.2021 408
Автор