В Ломоносовском районе ищут водителя «Камаза», сбросившего в реку гору мусора

Росприроднадзор по Ленобласти заинтересовался кадрами, на которых неизвестный сбросил кучу строительного мусора в Старопетергофский канал.

На не слишком чистоплотного и сознательного мужчину пожаловались жители деревни Узигонты Ломоносовского района. Момент выгрузки из автомобиля строительного мусора они сняли на видео. Позже кадры оказались в распоряжении Росприроднадзора.

Как отметили в ведомстве, искать водителя грузовика намерены с помощью ГИБДД.

В действиях лиц усматривается несоблюдение требований к охране водного объекта, а также нарушение требований при обращении с отходами. После получения сведений будет вынесено процессуальное решение, — рассказали в ведомстве.