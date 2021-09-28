Вандал залил краской памятник советским танкистам в Выборгском районе – фото

По информации ivbg.ru, 27 сентября следственным отделом Выборга возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников, стел и обелисков).

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Неизвестный 26 сентября залил краской стенд у мемориала танкистам Николаю Фатееву и Юрию Харитонскому в мемориально-историческом районе «Куутерселькя 1944». В сентябре 2021 года он страдает от вандалов уже второй раз.

Памятный знак в честь Николая Фатеева и Юрия Харитонского установлен на пятом километре дороги «Рощино – Цвелодубово». На плакате описан последний бой танкистов, погибших возле Куутерселькя 12 июня 1944 года, и приводятся цитаты из их писем домой.

Фото: Из Kuuterselka в Лебяжье