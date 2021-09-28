Неизвестные повредили беседку и разбили 26 светильников в сквере в Киришах

В сквере «Молодежный» в Киришах вандалы устроили разгром.

Неизвестные повредили одну из беседок в виде сердец, специально разбили у роллер-парка 26 встроенных в плитку светильников, оборвали светодиодные ленты и «разукрасили» электрошкафы.

«Зачем и для кого мы благоустраиваем наш город?! Почему у наших жителей такое отношение к финансовым затратам, труду многих десятков людей (от проектировщиков до строителей), объединённых одной целью – сделать наш город красивым, уютным и комфортным для проживания?» — пишет глава администрации Киришского района Олег Дмитриев

Фото: www.instagram.com/ogdmitriev