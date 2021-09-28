Ленинградцы могут получить миллион рублей на реализацию своих бизнес-проектов

«Проект на миллион»: бизнес-проекты в сфере туризма и обращения с отходами поддержат грантами от правительства Ленобласти

Прием заявок от областных предпринимателей на конкурс «Проект на миллион» продлится до 19 октября. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте комитета.

В 2021 году II конкурс «Проект на миллион» пройдет в двух номинациях: «Лучший бизнес-проект в сфере туризма, отдыха и развлечений на природе» и «Лучший бизнес-проект в сфере ответственного обращения с отходами». Два победителя получат гранты ― каждый в сумме до 1 млн рублей.