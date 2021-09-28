Жильцов 9-этажного дома в Кировске эвакуировали из-за растяжки с патронами на ручке двери – фото

По информации ivbg.ru, 28 сентября около 16:00 в экстренные службы сообщили о взрывоопасном предмете на ручке двери в девятиэтажном доме на улице Ладожской в Кировске.

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На фото видно, что этот предмет подставляет собой перемотанные скотчем патроны, связанные шнурком и проводами. Конструкция прикреплена на двери квартиры 40-летнего местного жителя.

Эвакуированы жильцы 36 квартир. На месте работает полиция и взрывотехники ФСБ.

Фото: 47news.ru, Город 47