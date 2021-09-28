Детей из Тосно, отца которых подозревают в истязаниях, забрали в интернат

Трое детей из Тосно, подвергшихся издевательствам со стороны отца, были доставлены в ресурсный центр города Никольское. На данный момент их отца задержали, а матери вменяют пренебрежение родительскими обязанностями.

Об этом стало известно вечером, 28 сентября. В прокуратуре Ленобласти сообщили, что детей из Тосно — девочек восьми и девяти лет, и их семилетнего брата забрали в интернат. Сопровождали их сотрудники районных органов опеки.

Вместе с тем, ранее следователи увидели халатность органов опеки, которые должны были работать с проблемной семьей.

Напомним, громкий прецедент произошел 25 сентября. 24 сентября полиция начала поиски 9-летней девочки, ушедшей из дома около 18:00. Ее нашли 25 сентября в гостях у знакомой. Полиции она рассказала, что с декабря 2020 года 46-летний отец неоднократно ее избивал.