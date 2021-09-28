Останки семи красноармейцев захоронили в Лужском районе

В Луге предали земле останки семи советских воинов. Все они погибли в ходе ожесточенных боев в Лужском районе во времена Великой Отечественной войны.

Об этом рассказал глава администрации Лужского района Юрий Намлиев. Церемония состоялась во вторник, 28 сентября.

Фото: глава администрации Лужского муниципального района Юрий Намлиев Фото: глава администрации Лужского муниципального района Юрий Намлиев Фото: глава администрации Лужского муниципального района Юрий Намлиев Фото: глава администрации Лужского муниципального района Юрий Намлиев

Останки воинов обнаружил поисковый отряд «Витязь» в Лужском городском поселении. Останки еще одного бойца откопали в в Ям-Тёсовском поселении поисковым отрядом «Лужский рубеж имени В.С.Шитца».

Подобная траурная церемония состоялась и в Выборгском районе. Там было захоронено 19 советских воинов.