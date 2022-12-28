Ленобласть в кинематографе: какие фильмы и сериалы сняли в 47 регионе?

Ленобласть за счет своей колоритности и исторических декораций не раз становилась местом съемок для фильмов и сериалов в разные периоды времени. Чаще всего здесь снимали эпизоды для исторических и военных картин. Сегодня, 28 декабря, в Международный день кино ivbg.ru рассказывает, какие киноленты несут в себе отпечаток 47 региона.

Сталинград (2013 год)

Военная драма Федора Бондарчука, в которой рассказывается об обороне стратегически важного дома во время Сталинградской битвы в период Великой Отечественной войны. События ленты проходят в конце осени 1942 года в Сталинграде, захваченным фашистами. Небольшая группа советских солдат сдерживает врага на подступах к переправе.

Для воспроизведения города в период войны под деревней Выстав в Кировском районе были построены масштабные декорации за четыре миллиона долларов.

Белая гвардия (2012 год)

Многосерийная военная драма Сергея Снежина, снятая по мотивам романа Михаила Булгакова. Зимой 1918 года в Киеве члены семьи Турбиных — братья Алексей и Никола и сестра Елена, а также их друзья Мышлаевский, Карась и Шервинский вовлекаются в карусель военных и политических событий, пропитанных личными переживаниями и украинскими трагедиями.

Все сцены, происходящие на Брест-Литовской улице сняты в Выборге. В фильме можно увидеть Театральную площадь, Крепостную улицу и дом Говинга.

Брат (1997 год)

Драматический боевик Алексея Балабанова начинается после демобилизации главного героя Данилы Багрова. По возвращении в родной провинциальный город, он решает найти своего старшего брата, который, по слухам, благополучно живет в Петербурге. Перебравшись в Северную столицу Данила находит родственника, но оказывается, что тот имеет специфическую профессию.

Несколько сцен снято рядом с музеем-крепостью Корела в Приозерске.

Небесный суд. Продолжение (2014 год)

Второй сезон художественного драматического сериала режиссера Алены Званцовой рассказывает историю друзей адвоката Вени и прокурора Андрея, являющихся участниками Небесного суда. Его члены решают куда направить душу после смерти — в рай или ад. В новом сезоне Верховная Инквизиция проводит проверку адвокатов и прокуроров, в результате которой, слабое звено должно отправиться в «Сектор раздумий», то есть прямиком в Ад.

Для погружения зрителя в атмосферу Ада съемки проводились в Саблинских пещерах Тосненского района, где температура стояла около 8 градусов. Из-за этого актеров приходилось во время перерывов отогревать, так как 12-часовая рабочая смена проходила в офисных костюмах.

Бой с тенью (2005 год)

Главный герой картины режиссера Алексея Сидорова Артем Колчин во время прохождения осмотра перед предстоящим боем, узнает от медсестры Вики о проблемах со зрением, которые они решают скрыть от окружающих. Это становится фатальной ошибкой — бой проигран, а Артем теряет зрение. Вика, пытаясь исправить ситуацию из-за чувства вины, попадает в опасное положение.

Развязка сюжета снята в Выборгском замке.

Трудно быть Богом (2013 год)

Художественный фильм, который стал последней работой режиссера Алексея Германа, по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких. Действие киноленты разворачивается на другой планете, где царствует Средневековье. Туда отправлены несколько наблюдателей-землян, аккуратно подправляющих ход исторических событий. Главное действующее лицо дон Румата Эсторский, изначально сохранявший нейтралитет, после захвата власти более кровавым братством в желании покарать злодеев нарушает все правила, тем самым вмешиваясь в исторический процесс.

Вся Средневековая натура снята в Выборге и окрестностях города.

Адмиралъ (2008 год)

Историко-художественный фильм Андрея Кравчука, повествует о событиях в жизни с 1916 по 1920 года военного и политического деятеля, ставшего верховным правителем России — Александра Колчака и Анны Тимиревой.

На киноленте можно мельком увидеть выборгские улицы Старого города — улицу Водной заставы и Крепостную улицу, возле Часовой башни.

Эбигейл (2019 год)

В фэнтезийной кинокартине компании Kinodanz и режиссера Александра Богуславского, рассказывается история, в которой у Эбигейл из-за эпидемии загадочной болезни забрали отца, а родной город закрыли от остального мира. Решив отыскать родителя, главная героиня узнает правду и открывает в себе новые способности.

Часть сцен снималась в Гатчине.

Тихий дон (2015 год)

Драматический телесериал Сергея Урсуляка, где основные действия происходят в 1912 году вокруг жизни жителей хутора Татарский Вешенской станицы и семьи Мелеховых. Донской казак Григорий Мелехов перед началом Первой мировой войны влюбился в замужнюю Аксинью Астахову. Чувства к ней главный герой несет не смотря на войну , наличие законной супруги и революции, меняющие дальнейший ход истории.

Один из ключевых эпизодов, где красноармейцы едут верхом, снят на Подгорной улице в Выборге.

Отдать концы (20013 год)

Драматическая комедия режиссера Таисии Игуменцевой, где рассказывается о местных жителях деревушки на краю Земли. Они узнают о надвигающемся конце света и совершают то, на что в иной ситуации никогда бы не решились.

Три месяца фильм снимали на заброшенном песчаном карьере возле поселка Келково в Кировском районе Ленобласти. Для создания ленты там построили поселок, где проходили все действия.

Вдова (2020 год)

Фильм ужасов от режиссера Ивана Минина, в котором история начинается с того, как группа волонтеров-спасателей получает сообщение о пропаже мальчика и отправляется на поиски. В процессе поисков, сопровождающихся пугающими звуками, добровольцы находят непонятные знаки на деревьях, а потом бездыханную старуху. По словам авторов, фильм основан на реальных событиях, произошедших в 2017 году.

Работа над картиной началась в Покров день 14 октября 2018 года и проходила в заболоченных лесах Ленобласти.

Инквизитор (2014 год)

Детективный триллер Юрия Мороза, в котором детектив Наталья Серебрянская занимается расследованием цепочки убийств, произошедших в городе Мельберг.

Съемки проходили более двух месяцев в выборгских городских кварталах и в парке Монрепо. В кадр попали Ратуша, Выборгский замок и Крепостная улица.

Любовь по приказу (2018 год)

Драматический сериал режиссера Николая Борца, где показана история отношений в стандартном любовном треугольнике, но в условиях, когда он меняет свой статус.

В последних сериях роль Таллина исполняет Выборг. Кинолента содержит интерьеры гостиницы «Дружба», а также окрестности Прогонной, Подгорной и Железнодорожной улиц.

Край (2010 год)

Историческая драма Алексея Учителя раскрывает перед зрителем историю демобилизованного танкиста и бывшего машиниста паровоза Игната, прибывшего на железнодорожную станцию в Сибирь. Отношения с местными жителями не сложились у главного героя сразу. В поисках самореализации мужчина узнает, что за разрушенным мостом стоит заброшенный паровоз. Он загорается желанием его восстановить.

Душераздирающие кадры из фильма сняты на берегу бурной реки в Лосево в Приозерском районе.