Коронавирус угрожает сорвать поставку iPhone 13

Автор: Александр Селиванов
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Люди, купившие новую модель iPhone, могут в ближайшее время ее не дождаться. Всему виной резкий всплеск заболеваемости коронавирусом во Вьетнаме, который производит основные компоненты для модуля камеры гаджета.

Из-за пандемии производство пришлось приостановить. В результате сроки поставок готовых iPhone 13 резко увеличились. Например, в Китае и Японии время ожидания для покупателей теперь составляет пять недель, а до США новая модель доезжает минимум через месяц. В Apple ситуацию с задержками не комментируют.

Проблемы у американской компании возникли и в Китае. Власти страны решили ужесточить контроль за потреблением электроэнергии, что привело к сокращению промышленного энергоснабжения в провинциях, где в том числе расположено производство Apple.

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25.09.2021 218
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