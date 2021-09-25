Россияне начали перепродавать новые iPhone с наценкой сразу после старта продаж

Спустя несколько часов после старта продаж новых моделей iPhone в России покупатели начали перепродавать купленные ими смартфоны с наценкой в 11–12%, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса «Объявления» соцсети «Вконтакте».

Как отметили в сервисе, самая большая наценка установлена при продаже iPhone 13 Pro Max 1TB: его продают в полтора раза дороже официальной стоимости. Выше среднего она и на iPhone 13 Pro Max 256GB и iPhone 13 Pro 512GB — чуть больше 13%.

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Согласно данным на сайте Apple, стоимость iPhone 13 начинается от 79,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro — от 99,99 тысячи рублей, iPhone 13 mini — от 69,99 тысячи рублей, а iPhone 13 Pro Max — от 109,99 тысячи рублей.

Добавим, что на следующий день после презентации новых моделей техники компания убрала из продажи смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone XR.