Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Нарва», еще трое в больнице — фото

Смертельное ДТП произошло сегодня утром, 29 сентября, на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти.
По предварительно информации, у деревни Лужицы лоб в лоб столкнулись легковые автомобили Renault Duster и Lada Largus. В результате ДТП три человека погибли, еще трое получили различные травмы, их госпитализировали.
Фото: «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» ВКонтакте, 47news
Правоохранители устанавливают данные погибших и пострадавших, а также обстоятельства ДТП.
Вам будет интересно
Стали известны подробности ночной аварии на трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти. По предварительным данным, 33-летний водитель Nissan Almera выехал на...
28.09.2021 258