Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Нарва», еще трое в больнице — фото

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло сегодня утром, 29 сентября, на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти.

По предварительно информации, у деревни Лужицы лоб в лоб столкнулись легковые автомобили Renault Duster и Lada Largus. В результате ДТП три человека погибли, еще трое получили различные травмы, их госпитализировали.

Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Нарва», еще трое в больнице - фото смертельная авария, нарва, Кингисеппский район, ДТП
Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Нарва», еще трое в больнице - фото смертельная авария, нарва, Кингисеппский район, ДТП
Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Нарва», еще трое в больнице - фото смертельная авария, нарва, Кингисеппский район, ДТП
Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Нарва», еще трое в больнице - фото смертельная авария, нарва, Кингисеппский район, ДТП
Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Нарва», еще трое в больнице - фото смертельная авария, нарва, Кингисеппский район, ДТП
Фото: «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» ВКонтакте, 47news

Правоохранители устанавливают данные погибших и пострадавших, а также обстоятельства ДТП.

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Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Нарва», еще трое в больнице - фото смертельная авария, нарва, Кингисеппский район, ДТП
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