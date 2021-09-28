Подробности: в лобовом ДТП у Потанино вместе с двумя детьми погибла мать

Стали известны подробности ночной аварии на трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 33-летний водитель Nissan Almera выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Ford Transit.

Источник: ДТП и ЧП | СПб, ВК

В результате аварии от полученных травм скончались 30-летняя пассажирка легковушки и двое детей 2016 и 2020 года рождения. Водитель госпитализирован. Водитель фургона не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

В соцсетях очевидцы сообщают, что водитель Nissan уснул за рулем. Его семья ехала из Петрозаводска в Пулково, чтобы улететь на отдых в Турцию.