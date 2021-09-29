В Россию могут впустить незарегистрированные вакцины от коронавируса

Ввоз может быть разрешен для клиник-участниц Московского международного медицинского кластера.
Министерство здравоохранения России предлагает разрешить ввоз на территорию страны не зарегистрированные лекарства и вакцины для клиник-участниц МММК.
Минздрав разработал соответствующие поправки к законодательству, дающие необходимые полномочия Росздраву. Они опубликованы на портале regulation.gov.ru.
МММК был создан в 2015 году московским правительством на территории Сколково. В кластере признается разрешительная документация, выданная в государствах Организации экономического сотрудничества и развития.
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