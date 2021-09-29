На болотах возле Кобоны пятые сутки ищут мужчину с квадрокоптерами и собаками

По информации ivbg.ru, 29 сентября продолжаются поиски 53-летнего мужчины в лесу возле деревни Кобона в Кировском районе. Сообщение об его исчезновении поступило 24 сентября.
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29.09.2021 52
В поисках задействованы дежурная смена Кировского пожарно-спасательного гарнизона, полиция, ПСО «Экстремум», ПСО «Отклик» и сотрудники администрации.
С пропавший была связь по телефону, но на момент подготовки публикации он перестал отвечать на звонки. Удалось определить примерное местоположение. Для поисков на болотистой местности задействованы квадрокоптеры и кинологи с собаками.