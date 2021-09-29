Возле Подпорожья рыбаки поймали в сети рыбу – теперь им грозит до 3 лет тюрьмы 

По информации ivbg.ru, сотрудники УТ МВД по СЗФО в ходе рейда в порту Подпорожья встретили лодку с двумя жителями Лодейнопольского района в возрасте 47 и 20 лет. Рыбаки с помощью сетей ловили кумжу и леща.

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В их сетях нашли незаконный улов на общую сумму в 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биоресурсов. Мужчинам грозит до 3 лет лишения свободы.

В УТ МВД по СЗФО напоминают, что ловля рыбы сетями запрещена правилами Западного рыбохозяйственного бассейна.