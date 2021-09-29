День пожилого человека в Сосновом Бору отметят массовыми гуляньями

Администрация Соснового Бора приглашает жителей на развлекательную программу ко Дню пожилого человека.

Мероприятие состоится 2 октября с 17:00 до 18:00 в парке «Белые пески». Гулянья под названием «Добрым, мудрым, любимым, родным» пройдут в рамках цикла «СуперМамы».

Организаторы обещают жителям отличное настроение и увлекательное времяпрепровождение. Так, в бесплатной программе проведут викторины, игры, конкурсы, мастер-классы по созданию открыток для бабушки и дедушки.

Мероприятие пройдет с соблюдением санитарных норм и социальной дистанции.