День пожилого человека в Сосновом Бору отметят массовыми гуляньями

Администрация Соснового Бора приглашает жителей на развлекательную программу ко Дню пожилого человека.
Мероприятие состоится 2 октября с 17:00 до 18:00 в парке «Белые пески». Гулянья под названием «Добрым, мудрым, любимым, родным» пройдут в рамках цикла «СуперМамы».
Организаторы обещают жителям отличное настроение и увлекательное времяпрепровождение. Так, в бесплатной программе проведут викторины, игры, конкурсы, мастер-классы по созданию открыток для бабушки и дедушки.
Мероприятие пройдет с соблюдением санитарных норм и социальной дистанции.
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