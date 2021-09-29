На московской выставке представили артефакт 17 века из Выборга

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: администрация Выборгского района

Записка, возрастом порядка 300 лет, представляет особую ценность — это одно из немногих доказательств того, что часть мощей князя Александра Невского уцелела во время пожара в Рождественском монастыре Владимира.

Записка XVII века из гробницы Александра Невского, сохранившаяся в фондах государственного архива в Выборге сперва была перемещена в Петербург. А в среду, 29 сентября стало известно, что старинный артефакт был представлен на выставке в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Выборгского района.

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28.09.2021 143

Историко-документальная выставка «Александр Невский и его образ в исторической памяти» открылась сегодня в Выставочном зале федеральных архивов в Москве. Мероприятие включает более 400 экспонатов — летописные свидетельства о жизни и трудах князя Александра Невского, подлинные архивные документы и музейные предметы, положившие начало его почитанию как святого.

Также на сайте пресс-службы Выборгского района представлена справка, рассказывающая подробнее об истории артефакта из Ленинградской области.

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