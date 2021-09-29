Закоренелый рецидивист избил двух подростков в Петербурге

В полицию поступило обращение от врачей травмпункта о том, что за помощью к ним обратились двое 15-летних подростков. Один из молодых людей получил травмы средней степени тяжести.
В избиении подозревают неоднократно судимого 40-летнего безработного петербуржца, который с 2003 по 2020 годы 5 раз привлекался к уголовной ответственности.
Один из пострадавших обратился в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, повреждениями мышц шеи, ушибами и ссадинами левого предплечья. У его товарища врачи диагностировали ушибы спины, правой височной области и правого предплечья.
Сейчас вероятного виновника избиения ищет полиция.
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