Закоренелый рецидивист избил двух подростков в Петербурге

В полицию поступило обращение от врачей травмпункта о том, что за помощью к ним обратились двое 15-летних подростков. Один из молодых людей получил травмы средней степени тяжести.

В избиении подозревают неоднократно судимого 40-летнего безработного петербуржца, который с 2003 по 2020 годы 5 раз привлекался к уголовной ответственности.

Один из пострадавших обратился в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, повреждениями мышц шеи, ушибами и ссадинами левого предплечья. У его товарища врачи диагностировали ушибы спины, правой височной области и правого предплечья.

Сейчас вероятного виновника избиения ищет полиция.