У муниципальных ритуальщиков в Кузьмолово прошли обыски

В двух похоронных компаниях Кузьмоловского поселения во Всеволожском районе полиция провела обыски. Одна из них — муниципальная ритуальная служба. Обе организации ведут свою деятельность на Кузьмоловском кладбище.

Об этом сообщает портал 47news в среду, 29 сентября. Сотрудники экономического отдела полиции пришли с обысками в похоронную компанию «Гранит» и муниципальное казённое учреждение «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела». Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела, подробности которого пока неизвестны.

При этом, в апреле этого года было возбуждёно уголовное дело по статье 286 УК — «Превышение должностных полномочий» в отношении главы поселения Виктора Воронина. Дело касалось похоронной сферы.