Школьник умер на глазах у одноклассников, надышавшись освежителем воздуха в Купчино

По информации ivbg.ru, 14-летний школьник умер 28 сентября в доме № 16 на Белградской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

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По данным следствия, сначала на место происшествия вызвали скорую помощь, а затем полицию. Погибшим оказался ученик восьмого класса. Рядом с ним были двое одноклассников.

Они сообщили, что после уроков купили полиэтиленовый пакет и баллончик освежителя воздуха. Придя домой, они распылили его содержимое в пакет и подышали им. Одному из мальчиков стало плохо, и он умер.

Точную причину смерти устанавливает экспертиза.