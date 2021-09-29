Школьник умер на глазах у одноклассников, надышавшись освежителем воздуха в Купчино

По информации ivbg.ru, 14-летний школьник умер 28 сентября в доме № 16 на Белградской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
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29.09.2021 91
По данным следствия, сначала на место происшествия вызвали скорую помощь, а затем полицию. Погибшим оказался ученик восьмого класса. Рядом с ним были двое одноклассников.
Они сообщили, что после уроков купили полиэтиленовый пакет и баллончик освежителя воздуха. Придя домой, они распылили его содержимое в пакет и подышали им. Одному из мальчиков стало плохо, и он умер.
Точную причину смерти устанавливает экспертиза.