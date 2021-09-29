Гравийный участок дороги «Павлово — Луга» у Сологубовки закатали в асфальт

В Кировском районе Ленобласти завершается ремонт участка дороги «Павлово — Луга» у деревни Сологубовка.

Дорожники обновляют трехкилометровый гравийный участок дороги. Уже полностью уложен черновой слой асфальта, сделан водоотвод и поставлены новые трубы под дорогой.

Сейчас дорожники приступили к монтажу шумозащитных экранов, укладке верхнего слоя покрытия и установке барьерного ограждения.

Отмечается, что капремонт трассы позволил убрать гравийный разрыв в пределах населенного пункта. Теперь местным жителям не будет доставлять дискомфорт поднимающаяся пыль от машин весной и летом.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году обновят порядка 110 км региональных трасс. Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».