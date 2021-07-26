В Тосненском районе начался ремонт двух подъездов к Рябово 

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтирована дорога от Московского шоссе до станции Рябово и подъезд к ней со стороны Пельгорского шоссе в Тосненском районе Ленобласти.

На протяжении около одного километров дороги будет обновлено дорожное покрытие, укреплены обочины и вычищена полоса отвода. Сейчас техника начала срезать старое покрытие.

Помимо в Тосненском районе в этом году обновят Никольское шоссе от Ям-Ижоры до Никольского, подъезд к станции Саблино. Также в ближайшее время начнется ремонт Вокзальной улицы в Тосно.

Всего в рамках нацпроекта в этом году обновят порядка 110 км региональных трасс. В частности, ремонтные работы уже идут на региональных трассах Красное Село — Гатчина — Павловск, Петербург – Ручьи.