Суд дал 4 года колонии женщине, убившей своего сожителя в Войсковицах

В Гатчине прошло судебное заседание, которое поставило точку в деле об убийстве жителя поселка Войсковицы Гатчинского района. Виновной в тяжком преступлении признана его сожительница, вонзившая в возлюбленного нож.

Об этом сообщает прокуратура Ленобласти в среду, 29 сентября.

У пары после совместного распития алкоголя произошла ссора, в результате которой осужденная нанесла сожителю удар кухонным ножом в область сердца. Мужчина скончался на месте.

Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также она должна будет выплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации родственникам погибшего.