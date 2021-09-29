Суд дал 4 года колонии женщине, убившей своего сожителя в Войсковицах

Автор: Анастасия Щербакова
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В Гатчине прошло судебное заседание, которое поставило точку в деле об убийстве жителя поселка Войсковицы Гатчинского района. Виновной в тяжком преступлении признана его сожительница, вонзившая в возлюбленного нож.

Об этом сообщает прокуратура Ленобласти в среду, 29 сентября.

У пары после совместного распития алкоголя произошла ссора, в результате которой осужденная нанесла сожителю удар кухонным ножом в область сердца. Мужчина скончался на месте.

Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также она должна будет выплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации родственникам погибшего.

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29.09.2021 49
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