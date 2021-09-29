В Петербурге женщина кормила своих детей объедками и приковывала цепью к батарее

Стало известно об очередных истязаниях в отношении детей. На этот раз в поле зрения прокуратуры попала мать двоих детей из Петербурга. Женщина жалела денег на их питание, а сына за «провинности» сажала на цепь.

Об этом вечером, 29 сентября сообщает портал Online47.

Известно, что мальчика и его 6-летнюю сестру горе-родитель кормила остатками со стола. Старший из детей старался тайно взять что-нибудь из холодильника в ночное время, однако об этом узнала их мама. В целях воспитания женщина стала сажать сына на цепь.

В итоге об этом узнали в школе, где учатся несчастные дети, а после — и в прокуратуре. Мальчика, который сейчас находится в медицинском учреждении на лечении, проведал прокурор Красногвардейского района. Он подарил ребенку познавательные книги и оставил свой личный номер телефона, чтобы он мог сразу обращаться напрямую к нему, если ему потребуется помощь.

По указанным фактам прокуратура организовала проверку, было возбуждено уголовное дело об истязании детей, а мать заключена под стражу. Малыши переданы в социально-реабилитационный центр, — рассказали в прокуратуре Петербурга.