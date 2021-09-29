В небе над Петербургом заметили необъяснимое явление — видео

Петербуржцы из разных районов города фиксировали странное явление в ночном небе в минувшие сутки. Гигантский световой круг то сужался, то расширялся несколько раз в минуту. Пугает тот факт, что ни одно из возможных ведомств города, которые могли быть организаторами «шоу», не подтвердили свою причастность.

Портал «Бумага» провело собственное расследование необъяснимого явления, так взволновавшего петербуржцев. В соцсетях гадают, откуда взялась проекция, и шутят про инопланетян. Однако городские власти не знают, откуда был светящийся круг.

Корреспонденты портала поочередно связывались с разными ведомствами города, которые могли бы объяснить загадочные светящиеся лучи, однако все они открещиваются.

Докопаться до истины так и не удалось. Остается два варианта: либо это действительно НЛО, либо кто-то необычно отмечает день рождения, пишет Бумага.