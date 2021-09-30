Льготный проезд вводится на трех автобусных маршрутах Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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В пятницу, 1 октября, еще на трех автобусных маршрутах, курсирующих между Ленобластью и Петербургом, будет введен льготный проезд.

Социальными проездными билетами на этих маршрутах смогут воспользоваться жители двух регионов, сообщили в комитете по транспорту.

Льготы вводятся на следующих маршрутах:

  • №600 «Первомайское (Выборгский район) — Петербург (метро Беговая)»
  • №680 «Рощино (Выборгский район) — Петербург (метро Проспект Просвещения)»
  • №888 «Извара (Волосовский район) — Петербург (Балтийский вокзал)».

Ранее льготные проездные ввели на 60 автобусных маршрутах Ленобласти.

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