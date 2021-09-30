Торговым сетям рекомендовали перейти на прямые договоры с поставщиками

Минпромторг рекомендовал торговым сетям по некоторым товарам социальной группы переходить от закупок на электронных торгах к прямым договорам. Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказал замглавы министерства Виктор Евтухов.

Среди социально значимых продуктов — мясо, молоко, «борщевой набор» и яйца. По словам Евтухова, переход к прямым договорам министерство намерено закрепить законодательно. Благодаря этой мере удастся заметно снизить конечную цену продуктов в магазине, так как при прямом договоре цена продукта фиксируется на более длительный срок, добавил замглавы Минпромторга.

Например, в период с января по май тендерные цены на яйца были крайне высокими, а летом они упали ниже себестоимости. В случае с долгосрочным контрактом стоимость яиц более стабильная, а изменчивость цены ниже. В течение года закупочные цены на данный продукт могут колебаться в пределах 20%, сохраняя при этом положительную рентабельность продаж для производителей, отметил Евтухов.

— В то время как при закупках на тендерах цены в сезон и не в сезон могут отличаться в два-три раза, — заключил замминистра.