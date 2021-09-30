На рынке в Выборге нашли почти 200 кг “санкционки”

Сотрудники таможенного управления изъяли с прилавков одного из магазинов на рынке в Выборге почти 200 килограммов санкционных продуктов.

Фото: Северо-Западное таможенное управление.

У владельца павильона не было соответствующих документов на товары, вся продукция находились в первичной упаковке, с маркировкой на иностранном языке с указанием стран происхождения: Италия, Польша, Финляндия и других государств Евросоюза. Напомним, ввоз этих товаров в Россию запрещен.

Таможенники изъяли 14,5 кг сливочного масла, 133 кг сыров, более 27 кг колбасных изделий, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.