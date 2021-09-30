Экс-президента Франции Саркози приговорили к лишению свободы

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает rbc.ru, Николя Саркози приговорен к году лишения свободы по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Срок он будет отбывать вне тюрьмы, но обязан носить электронный браслет. Сам Саркози заявлял, что невиновен.

Саркози
Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Судья предупредила, что если Саркози решит обжаловать приговор, он будет отменен. Прокурор требовал лишения свободы на год, из которого шесть месяцев – условно.

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Суд постановил, что Саркози проигнорировал предупреждения бухгалтеров и превысил установленные законом лимиты расходов, стремясь привлечь на свою сторону избирателей.

Финансирование избирательной кампании обошлось Саркози в €42,7 млн, что примерно в два раза больше, чем разрешено законом. Суд счел, что Саркози был осведомлен о существующих законодательных ограничениях, однако не стал предпринимать никаких мер, чтобы избежать перерасхода.

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