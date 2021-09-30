Экс-президента Франции Саркози приговорили к лишению свободы

Как сообщает rbc.ru, Николя Саркози приговорен к году лишения свободы по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Срок он будет отбывать вне тюрьмы, но обязан носить электронный браслет. Сам Саркози заявлял, что невиновен.

Судья предупредила, что если Саркози решит обжаловать приговор, он будет отменен. Прокурор требовал лишения свободы на год, из которого шесть месяцев – условно.

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Суд постановил, что Саркози проигнорировал предупреждения бухгалтеров и превысил установленные законом лимиты расходов, стремясь привлечь на свою сторону избирателей.

Финансирование избирательной кампании обошлось Саркози в €42,7 млн, что примерно в два раза больше, чем разрешено законом. Суд счел, что Саркози был осведомлен о существующих законодательных ограничениях, однако не стал предпринимать никаких мер, чтобы избежать перерасхода.