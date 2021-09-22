Жительница Великобритании зачала ребенка на дому, найдя все необходимое в интернете

Автор: Сергей Агутин
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Стефани Тейлор из Великобритании в 33 года родила второго ребенка с помощью видеоинструкции на YouTube.

Великобритании
Фото: knife.media

С отцом первого ребенка Стефани рассталась и больше не хотела отношений. В репродуктивных клиниках искусственное оплодотворение оценили в £1600, что оказалось ей не по карману.

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Тогда британка познакомилась через специальное мобильное приложение с донором и купила на eBay набор для домашнего оплодотворения за $80. Через две недели она узнала, что беременна и впоследствии родила здоровую дочку.

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