Все фигуранты дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» признаны виновными

Все восемь фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в 2018 году признаны виновными. Руководители центра – в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель людей. Пожарные – в халатности.

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Фигурантами по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» являются гендиректор компании-собственника ТРЦ Юлия Богданова, технический директор Георгий Соболев, гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, инженер противопожарной системы Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин и начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин.

На момент подготовки публикации сроки не объявлены.

Редакция ivbg.ru напоминает: во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, среди которых 37 детей. Потерпевшими признаны более 450 человек, из них 83 – родные погибших.