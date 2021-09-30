Оба компонента вакцины от коронавируса в России получили более 40 миллионов человек.

Первым компонентом привиты уже более 49 миллионов, сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

— Первым компонентом сегодня по стране привито уже более 49 миллионов человек, оба компонента получили более 40 миллионов человек, – отметил Мурашко.

Он отметил, что запасов вакцин от коронавирусной инфекции в регионах хватит больше чем на два месяца, подчеркнув, что никаких препятствий для получения вакцины от коронавируса нет ни в одном регионе страны.