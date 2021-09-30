В Петербург не допустили 40 тонн креветок из Индии

Продукт остановили инспекторы Россельхознадзора по Северо-Западу. Свежемороженые креветки прибыли в Большой Порт Санкт-Петербурга из индийского штата Махараштра.

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Морепродукты предназначены оптовой компании в Москве. У организации есть филиалы в пяти городах России, в том числе и в Санкт-Петербурге.

Специалисты Россельхознадзора выявили у креветок признаки размораживания и запах, не характерный для данного вида продукции. Груз будет возвращен отправителю.