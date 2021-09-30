В России повысили требования к здоровью призывников

В России повысили требования к состоянию здоровья призывников, сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минообороны РФ Виталия Черкашина.

Ограничения в первую очередь касаются граждан, у которых есть риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также граждан, переболевших туберкулезом. По словам Черкашина, это ужесточение отразится на общем показателе годности.

Отмечается, что этой осенью на военную службу будет призваны более 127 тысяч человек.